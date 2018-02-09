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Экс-менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Вайнштейном

12:4309.02.2018
(обновлено: 14:24 09.02.2018)
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© AP Photo / Laurent CiprianiПродюсер Харви Вайнштейн. архивное фотоПродюсер Харви Вайнштейн. архивное фото
© AP Photo / Laurent Cipriani

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кинопродюсер из США Джилл Мессик, которая раньше работала менеджером известной по сериалу "Зачарованные" актрисы Роуз Макгоуэн, покончила с собой после долгой борьбы с депрессией, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи женщины.

Актриса Роуз Макгоуэн. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello
Роуз Макгоуэн, обвинившей Вайнштейна в домогательствах, грозит арест
По данным издания, Мессик было 50 лет. Она работала менеджером Макгоуэн в 1997 году. Сама актриса заявляла, что именно в этом году продюсер Харви Вайнштейн, которого десятки женщин обвинили в домогательствах, изнасиловал ее.

"За последние несколько месяцев многие женщины выступили с обвинениями в адрес Харви Вайнштейна, включая Роуз Макгоуэн, которая несколько раз говорила с прессой, высказываясь против не только своего предполагаемого нападавшего, но и многих других… Одной из них была Джил, которая решила хранить молчание перед лицом клеветнических заявлений Роуз из страха дискредитировать многих, кто решил сказать правду", — приводит издание отрывок из письма семьи Мессик.

© AP Photo / Paul SancyaАктриса Роуз Макгоуэн
© AP Photo / Paul Sancya
Актриса Роуз Макгоуэн

Родственники Мессик отметили в заявлении, что она первой выступила в защиту Макгоуэн и сообщила о произошедшем своим руководителям. Они заверили Мессик, что займутся этим вопросом. "На тот момент все, что знала Джилл, это то, что вопрос улажен, и Роуз продолжила работать вместе с Вайнштейнами. Она никогда не была в курсе деталей, пока Роуз не решила рассказать их публично", — отмечается в заявлении семьи.

Кадр из сериала Шоу Бенни Хилла
© Thames Television (1969-1989)
Панк-звезда 80-х обвинила Бенни Хилла в домогательствах
Как отмечает издание, после того, как Макгоуэн публично заявила об изнасиловании, адвокат Вайнштейна Бен Брафман вовлек Мессик в разбирательство, опубликовав электронное сообщение, в котором, как он заявлял, продюсер высказывалась в защиту его клиента.

По словам родственников девушки, она страдала психическим расстройством. "Видеть свое имя в заголовках снова и снова на фоне попыток одного человека оправдаться… было сокрушительно для нее", — заявили родственники Мессик.

По данным издания, Мессик участвовала в производстве таких фильмов, как "Это все она", "Дрянные девчонки", "Фрида", "Зачинщики" и других.

В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.

Некоторые любят погорячее
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Некоторые любят погорячее
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
crow-white
Два главных повода для истерии в США : Харви – домогательства и Трамп – Российское вмешательство. Надо объединить эти темы, сразу столько новых историй появиться. Кто с кем спал, кого домогался. А актрисы окажутся агентами КГБ, завербованные с целью убрать всех сторонников демократов. А женщину жаль, в этом потоке г-на уже не разобрать, где правда, а где ложь, кто злодей, а кто жертва.
13:59
09.02.2018
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