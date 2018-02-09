Экс-менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой на фоне скандала с Вайнштейном

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кинопродюсер из США Джилл Мессик, которая раньше работала менеджером известной по сериалу "Зачарованные" актрисы Роуз Макгоуэн, покончила с собой после долгой борьбы с депрессией, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи женщины.
"За последние несколько месяцев многие женщины выступили с обвинениями в адрес Харви Вайнштейна, включая Роуз Макгоуэн, которая несколько раз говорила с прессой, высказываясь против не только своего предполагаемого нападавшего, но и многих других… Одной из них была Джил, которая решила хранить молчание перед лицом клеветнических заявлений Роуз из страха дискредитировать многих, кто решил сказать правду", — приводит издание отрывок из письма семьи Мессик.
Родственники Мессик отметили в заявлении, что она первой выступила в защиту Макгоуэн и сообщила о произошедшем своим руководителям. Они заверили Мессик, что займутся этим вопросом. "На тот момент все, что знала Джилл, это то, что вопрос улажен, и Роуз продолжила работать вместе с Вайнштейнами. Она никогда не была в курсе деталей, пока Роуз не решила рассказать их публично", — отмечается в заявлении семьи.
По словам родственников девушки, она страдала психическим расстройством. "Видеть свое имя в заголовках снова и снова на фоне попыток одного человека оправдаться… было сокрушительно для нее", — заявили родственники Мессик.
По данным издания, Мессик участвовала в производстве таких фильмов, как "Это все она", "Дрянные девчонки", "Фрида", "Зачинщики" и других.
В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.