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Минские соглашения сдерживают войну, считает глава комитета Госдумы

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (72)
12:1409.02.2018
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© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкОполченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фотоОполченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Несмотря на то, что минские соглашения не выполняются, они эффективны и сдерживают широкомасштабную войну на Украине, считает глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Косачев назвал Минские соглашения безальтернативными
"Даже несмотря на то, что они (минские соглашения — ред.) не выполняются, они все равно эффективные. А эффективны в чем? В том, что они хотя бы сдерживают широкомасштабную войну, потому что все, что там прописано, оно сдерживает стороны от этих войн", — заявил РИА Новости Калашников.

По словам парламентария, в свою очередь США "не очень хорошо" относятся к минским договоренностям, тем самым развязывая руки Украине, "которая может позволить себе принять, например, закон о реинтеграции совсем другого, противоречащего минским соглашениям содержания".

Калашников напомнил, что в документе прописаны возможности создания определенных условий для амнистии, для последующих выборов. "Это, может, не имплементируется так, как бы нам хотелось, и Донецку, и Луганску, и Украине, но при этом все равно… украинцы вообще хотели бы отказаться от этих минских соглашений, но раз уж подписались… в этом смысле у них руки в определенной степени связаны", — добавил парламентарий.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Совфеде призвали модернизировать Минские соглашения
В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил РИА Новости, что альтернативы минским соглашениям нет, в то же время с сожалением отметив, что говорить об их безусловном выполнении не приходится.

"Партия войны" и радикалы, засевшие в Киеве, пока имеют тот политический вес, которого вполне хватает для саботажа любых договоренностей. Зона соприкосновения так и не зафиксирована, тяжелая артиллерия если и была отведена, то сейчас, согласно свидетельствам местных жителей и руководства ДНР, техника ВСУ опять стягивается к границе. Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса — очередное подтверждение нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства", — сказал Толстой.

По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ в своих ежедневных отчетах постоянно фиксирует отсутствие тяжелого вооружения на местах постоянного хранения со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, отметил Толстой, в ежеквартальных отчетах Управления верховного комиссара по правам человека ООН говорится о систематических нарушениях прав и свобод человека на территориях, контролируемых правительством Украины.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий рассказал, как Запад использует Минские соглашения
"В такой ситуации то, где будет находиться основная переговорная площадка по минским соглашениям, ровным счетом ни на что не влияет — не это главное. Пока Киев не сядет за стол переговоров с представителями республик, пока не начнется конструктивный диалог непосредственно между сторонами конфликта, ничего не сдвинется с мертвой точки и не смогут помочь никакие посредники", — считает политик.

Он подчеркнул, что РФ со своей стороны призывает мировое сообщество — и в первую очередь страны-участницы нормандского формата и США — к воздействию на Киев и принуждению его к выполнению своих обязательств.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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