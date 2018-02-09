ЕП проголосовал за отмену перехода стран ЕС на летнее и зимнее время

БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перевода Евросоюза на летнее и зимнее время, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ассамблеи.

Европарламентарии на пленарной сессии ассамблеи накануне в Страсбурге провели дебаты по вопросу перехода стран — членов ЕС на летнее время.

"Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования так и не доказали каких-либо положительных последствий этого, но указали на негативный эффект для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения", — сказал собеседник агентства.

Депутаты призвали ЕК провести "тщательную оценку мер летнего времени", решив при этом сохранить единый подход на уровне ЕС.

Между тем за отмену перехода Евросоюза на летнее и зимнее время на данный момент высказалась лишь одна из стран — членов сообщества, Финляндия.

В ноябре 2017 года парламент Финляндии был вынужден отклонить гражданскую инициативу о смене времени, потому что данный вопрос должен решаться на уровне ЕС. Министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер тогда пообещала парламентариям вынести вопрос на обсуждение стран — членов ЕС.

В Европейском союзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/84/EG. Она определяет начало и конец летнего времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что летнее время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Действие данной директивы, которой придерживается и ряд не входящих в ЕС стран, продлевается каждые пять лет. Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от перевода времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и Северной Америке.