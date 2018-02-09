Россия готова к честному диалогу с партнерами в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва открыта к честному и равноправному диалогу с партнерами для объединения усилий в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, опыт союзничества в годы Великой Отечественной войны востребован и сейчас.

"Печально, что наблюдается тенденция к отказу от того, что было наработано в годы наших совместных действий, отказ от коллективных усилий, стремление продвигать узкокорыстную, одностороннюю повестку дня, решать свои проблемы за счет других, все это может привести к очень печальным, непредсказуемым последствиям", — сказал Лавров, выступая на церемонии возложения цветов в память о дипломатах, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"Но мы никогда не будем уходить от честного разговора, мы понимаем необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, прочими угрозами, общими для всего человечества, и будем развивать наши партнерские, рабочие контакты со всеми странами, которые разделяют наш подход и которые ставят мирное развитие выше геополитических игр. Всегда открыты к честному взаимодействию на основе равноправия, взаимного уважения и баланса интересов", — заключил министр.