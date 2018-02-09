Запад понимает, что Киев срывает урегулирование в Донбассе, заявили в МИД

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В США и Европе все больше понимают, что власти Украины срывают международные усилия по урегулированию в Донбассе, в Москве рассчитывают, что в Киеве возобладает здравый смысл в вопросе реализации Минских соглашений, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Россия добросовестно относится к Минским договорённостям, которым 11-12 февраля исполняется уже три года, и делает все возможное для того, чтобы они стали реальностью, а процесс урегулирования кризиса на юго-востоке Украины продвигался вперед.

"Но, к сожалению, от нас далеко не все зависит. И позиция Киева, отказывающегося от прямого диалога с Донбассом, препятствующая уменьшению напряжённости на линии соприкосновения, срывающего, по сути, все международные усилия, является общемировой проблемой. И по ходу времени это понимают все больше и больше не только в РФ и на постсоветском пространстве, но и в Европе, в США", — сказал он.

"Надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает. И на смену формированию каких-то полуфашистских националистических формирований на Украине, о которых сейчас пишет пресса, процесс будет переведен на созидательные рельсы, будет продвигаться вперед поэтапно, параллельно — как угодно, но наметится движение в сторону снижения напряженности и решения всех тех политических, гуманитарных задач, которые были поставлены три года назад", — добавил Карасин.