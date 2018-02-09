Смена "нормандского формата" ни к чему не приведет, заявили в МИД

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (17)

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Включение США в "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе, в который уже входит Россия, Украина, Франция и Германия, не поможет урегулированию этого кризиса, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Нет, смена форматов ни к чему не приведет, я абсолютно в этом уверен", — заявил Карасин, отвечая на вопрос, целесообразно ли подключить американцев к "нормандскому формату" для того, чтобы процесс урегулирования украинского кризиса сдвинуть с мертвой точки.

По словам дипломата, в этом вопросе важно, чтобы конструктивную, направленную на решение вопросов позицию занимала Украина.

"К сожалению, пока украинская власть хочет решить все свои проблемы чужими руками. Это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал. Но канал российско-американского взаимодействия "Сурков-Волкер" (помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США Курт Волкер — ред.) работает. Будем надеяться, что он принесет какие-то новые веяния и позитивно повлияет на общую атмосферу в кризисе", — заключил он.