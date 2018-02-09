Египетские военные начали антитеррористическую операцию на Синае

КАИР, 9 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта объявили о начале масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в распространенном заявлении армии.

Сообщается, что операция также затронет дельту Нила и пустынные районы к западу от нее.

"В пятницу началась реализация плана по тотальному противодействию преступным и террористическим элементам на севере и в центральной части Синая, районах в дельте Нила и пустынной территории к западу от дельты", — говорится в заявлении.

Армия призвала население сотрудничать с силовиками и сообщать о любом, кто может быть причастен к террористической деятельности и угрожать стабильности и безопасности государства.