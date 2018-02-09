На месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий

На месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий

ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Обломки Ту-154, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.

"Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем, с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше, — существенного значения не имеет", — подчеркнул Андреев.

Он напомнил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к материалам.

"И обломки, и "черные ящики" самолета исследованы и российским, и польским следствием "от и до" с применением самых передовых методов. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас", — добавил собеседник агентства.

Посол пояснил, что по российскому законодательству до завершения расследования обломки должны оставаться в распоряжении следствия.

При этом Андреев выразил удивление тем, что Варшава до сих пор не закрыла дело. По его словам, картина катастрофы стала ясна еще в 2011 году, когда был обнародованы доклады Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера.

"С тех пор ничего такого, что ставило бы под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти следствие не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российская сторона вынуждена свою работу продолжать и со всем этим разбираться", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что происходящее в Польше вокруг смоленской катастрофы "давно вызывает непонимание и неприятие".

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет признал непосредственной причиной крушения самолета решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили провести еще одно расследование.