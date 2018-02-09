ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Обломки Ту-154, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.
Он напомнил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к материалам.
"И обломки, и "черные ящики" самолета исследованы и российским, и польским следствием "от и до" с применением самых передовых методов. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас", — добавил собеседник агентства.
Посол пояснил, что по российскому законодательству до завершения расследования обломки должны оставаться в распоряжении следствия.
"С тех пор ничего такого, что ставило бы под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти следствие не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российская сторона вынуждена свою работу продолжать и со всем этим разбираться", — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что происходящее в Польше вокруг смоленской катастрофы "давно вызывает непонимание и неприятие".
Катастрофа под Смоленском
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили провести еще одно расследование.