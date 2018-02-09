Консул рассказал, когда школьники из Якутии вернутся домой из Таиланда

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Все остающиеся в Таиланде подростки из группы якутских школьников, застрявшей в Таиланде после окончания международного культурного фестиваля из-за сбоя в подаче транспорта в аэропорт в день вылета, вернутся домой рейсами авиакомпании S7 11 и 12 февраля, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Ранее местные власти Якутии сообщали, что десять из двадцати членов группы уже вернулись на родину.

"Сейчас в Бангкоке остаются девять школьников и учительница. Все они вылетят тремя рейсами авиакомпании S7 в Новосибирск 11 и 12 февраля, двумя группами по четыре человека и одной группой, в которой будет двое", — сообщил РИА Новости дипломат.

"Дипломаты посольства России провожают в аэропорту каждую группу. А пока школьники находятся в Бангкоке, им помогает община Русской Православной церкви в Таиланде: на собранные церковью средства оплачивается проживание школьников в гостинице в районе международного аэропорта Суваннапхум, и питание. Православная община также организовала для них экскурсии и культурную программу", — рассказал консул.

Он отметил, что у дипмиссии нет подробной информации о том, что стало причиной опоздания якутских школьников на обратный рейс после окончания международного культурного фестиваля.

"Мы только знаем, что транспорт, который должен был доставить группу в аэропорт на обратный рейс, не оказался в назначенное время в назначенном месте. Наша задача – помочь ребятам скорее вернуться домой, и мы сосредоточены именно на этой задаче", — сказал Соснов.

Заведующий консульским отделом добавил, что отправку якутских школьников пришлось организовывать небольшими группами, так как из-за "высокого" туристического сезона на авиарейсах почти нет свободных мест.

"Кроме того, им нужны были новые авиабилеты, так как на свой рейс они опоздали. Новые билеты всей группе были приобретены российской туристической компанией, которая с самого начала обслуживала их поездку", — сказал консул.