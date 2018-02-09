СМИ сообщили об увольнении еще двух высокопоставленных чиновников ФБР

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Два высокопоставленных чиновника увольняются из Федерального бюро расследований (ФБР) США, пишет издание Hill.

Сообщается, что замдиректора пресс-службы ФБР Майк Кортан уйдет в отставку на следующей неделе, а глава отдела контрразведки в юридическом департаменте Дэвид Лофман уволился несколько дней назад.

Ранее из ФБР был уволен первый заместитель директора ведомства Эндрю Маккейб. Республиканцы и лично президент Дональд Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. В Белом доме заявляли, что ни администрация президента, ни сам Трамп не связаны с увольнением Маккейба.

Известно, что и Кортан и Лофман фигурировали в переписке двух агентов ФБР, где обоим руководителям давались нелестные оценки, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщали, что два агента ФБР Питер Стржок и Лиса Пейдж, прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему "вмешательство РФ" в американские выборы, обменивались сообщениями, в которых называли президента Дональда Трампа "идиотом". Это позволило республиканцам обвинить команду Мюллера в предвзятости.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявляла, что ей ничего не известно о каких-либо возможных перестановках в ФБР в связи со скандалом с перепиской двух агентов этого ведомства.

После того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".