Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (64)

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили журналистам в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне оперативное командование ДНР заявило о 15 нарушениях режима прекращения огня за сутки, по территории республики со стороны украинских силовиков было выпущено 65 мин.

"За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что по территории республики было выпущено около 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 197 единиц", — добавил журналистам представитель ДНР в СЦКК.