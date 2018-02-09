Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили журналистам в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов, стрелкового оружия.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что по территории республики было выпущено около 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 197 единиц", — добавил журналистам представитель ДНР в СЦКК.