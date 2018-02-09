Двадцать российских школьников уже неделю не могут улететь из Таиланда

ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Около 20 школьников из Якутии приехали на культурный фестиваль в Таиланд и уже неделю не могут улететь домой из-за ошибки авиакомпании, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального министерства образования.
По его словам, дети уже около недели находятся в Таиланде сверх положенного срока.
Сайт Православной церкви в Таиланде (Московский патриархат) сообщает в свою очередь, что получил от российского посла в Бангкоке Кирилла Барского просьбу оказать школьникам помощь.
Двадцать детей прилетели в Таиланд на международный культурный фестиваль в провинциях Сурин и Корат, но опоздали на обратный самолет в Россию и оказались в Бангкоке "без каких-либо средств к существованию", говорится в сообщении.
Уточняется, что по фактической надобности детям будут выделены средства на проживание в гостинице, питание и экскурсии. Верующие с пониманием отнеслись к ситуации и "пожертвовали лишь за один день более 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов)".
Уточняется что возраст школьников — 13-14 лет.