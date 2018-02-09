Двадцать российских школьников уже неделю не могут улететь из Таиланда

ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Около 20 школьников из Якутии приехали на культурный фестиваль в Таиланд и уже неделю не могут улететь домой из-за ошибки авиакомпании, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального министерства образования.

"Эта была ошибка авиакомпании, она эту ошибку признала и организовала им места для ночлега и питание. Согласно поступившей информации, там было около 20 детей. Из-за того, что нет свободных мест на самолет, они улетают небольшими группами по два-три ребенка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дети уже около недели находятся в Таиланде сверх положенного срока.

Сайт Православной церкви в Таиланде (Московский патриархат) сообщает в свою очередь, что получил от российского посла в Бангкоке Кирилла Барского просьбу оказать школьникам помощь.

Двадцать детей прилетели в Таиланд на международный культурный фестиваль в провинциях Сурин и Корат, но опоздали на обратный самолет в Россию и оказались в Бангкоке "без каких-либо средств к существованию", говорится в сообщении.

"Представитель Русской православной церкви архимандрит Олег (Черепанин) совместно с комитетом фонда Православной церкви в Таиланде рассмотрел экстренным порядком сложившуюся ситуацию. По итогам заседания было принято решение оказать необходимую материальную помощь группе российских школьников", — сообщается на сайте.

Уточняется, что по фактической надобности детям будут выделены средства на проживание в гостинице, питание и экскурсии. Верующие с пониманием отнеслись к ситуации и "пожертвовали лишь за один день более 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов)".

Уточняется что возраст школьников — 13-14 лет.