Американское правительство вынуждено прекратить работу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Конгресс США разошелся, не утвердив бюджет, федеральные ведомства в полночь (08:00 мск) автоматически приостановят работу.

На сайте сената сообщается, что работа верхней палаты конгресса продолжится после 00:01 (08:01 мск), то есть после истечения бюджетного дедлайна.

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня функционировали с перебоями из-за задержки принятия очередного временного законопроекта, затем был утвержден бюджет до 8 февраля.