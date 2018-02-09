В российском посольстве в Вашингтоне пройдет благотворительная Масленица

ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Юбилейное празднование Масленицы пройдет в пятницу в российском посольстве в Вашингтоне.

Благотворительный вечер, который в 20-й раз устраивают приходы святого Иоанна Предтечи (Русская православная церковь) и святого Николая (Православная церковь в Америке), впервые пройдет под покровительством нового российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Все средства от проведения праздника, на котором в этот раз ожидаются 280 гостей, пойдут благотворительные фонды обоих приходов, рассказал РИА Новости настоятель Предтеченского собора отец Виктор Потапов. По его словам, ожидается, что на вечере будут присутствовать предстоятель Русской зарубежной церкви митрополит Иларион и епископ Манхэттенский Николай (тоже Русская зарубежная церковь).

Отец Виктор уточнил, что Масленица – это второе крупное благотворительное мероприятие, которое его приход проводит в посольстве. В конце января там в четвертый раз прошел Татьянин бал.

Рассказывая о благотворительных проектах своего прихода, священник отметил, что они ежемесячно помогают целому ряду нуждающихся семей в США. "Каждый год мы посылаем средства в фонд Доктора Лизы, а также обездоленным детям в Донбассе. Кроме того, в нынешнем году из этого фонда мы оказывали помощь пострадавшим от крупных пожаров в штате Калифорния, тем, кто пострадал от наводнений в Техасе, Флориде и в Пуэрто-Рико", — сказал настоятель.

В 2018 году на Масленице уже по традиции будет выступать группа юных талантливых танцоров и музыкантов из России. В США их привозит Виталий Безроднов, которого отец Виктор назвал "культурным послом России в Америке". Кроме того, добавил священник, "будет выступать наша приходская детская танцевальная группа "Матрешки".

Гостей также ждет аукцион. "Мы покупаем в интернете русский антиквариат, выставляем его на молчаливый аукцион и предлагаем людям делать замечательные подарки", — сказал отец Виктор.