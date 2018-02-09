В российском посольстве в Вашингтоне пройдет благотворительная Масленица

ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Юбилейное празднование Масленицы пройдет в пятницу в российском посольстве в Вашингтоне.
Все средства от проведения праздника, на котором в этот раз ожидаются 280 гостей, пойдут благотворительные фонды обоих приходов, рассказал РИА Новости настоятель Предтеченского собора отец Виктор Потапов. По его словам, ожидается, что на вечере будут присутствовать предстоятель Русской зарубежной церкви митрополит Иларион и епископ Манхэттенский Николай (тоже Русская зарубежная церковь).
Отец Виктор уточнил, что Масленица – это второе крупное благотворительное мероприятие, которое его приход проводит в посольстве. В конце января там в четвертый раз прошел Татьянин бал.
В 2018 году на Масленице уже по традиции будет выступать группа юных талантливых танцоров и музыкантов из России. В США их привозит Виталий Безроднов, которого отец Виктор назвал "культурным послом России в Америке". Кроме того, добавил священник, "будет выступать наша приходская детская танцевальная группа "Матрешки".
Гостей также ждет аукцион. "Мы покупаем в интернете русский антиквариат, выставляем его на молчаливый аукцион и предлагаем людям делать замечательные подарки", — сказал отец Виктор.