Трамп и премьер Индии обсудили проблему КНДР

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг обсудили ситуацию вокруг КНДР, на Мальдивах и в Афганистане, сообщил по итогам их телефонного разговора Белый дом.

"Лидеры подтвердили намерение продолжать совместную работу над укреплением безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Они также подчеркнули приверженность обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Кроме того, оба руководителя "выразили опасения по поводу политического кризиса на Мальдивах". Они также обменялись взглядами по ситуации в Бирме и путям решения проблемы с представителями народности рохинджа.

"Президент и премьер-министр обсудили дальнейшие шаги по ядерному разоружению КНДР. Они также обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности и экономики в преддверии намеченного на апрель министерского диалога на уровне представителей оборонных и дипломатических ведомств двух стран", — отмечается в сообщении.