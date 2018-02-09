Алиев назвал целью Азербайджана "возвращение" Еревана

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Политической и стратегической целью азербайджанцев является возвращение в Ереван, который является исторической территорией Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на съезде правящей партии "Новый Азербайджан".
"Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", — сказал азербайджанский лидер.
Алиев также отметил, что международное сообщество поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха. Он добавил, что карабахский конфликт необходимо регулировать на основе резолюций Совбеза ООН.
Армянские власти, в свою очередь, назвали неприемлемыми заявления азербайджанского президента.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.