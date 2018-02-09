Немецкий депутат предложил Киеву принять итоги крымского референдума

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат парламента германской земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен, находящийся в составе немецкой делегации в Крыму, заявил, что к власти на Украине должны прийти политические силы, способные принять волеизъявление крымского народа.
"Я считаю, что санкции, введенные ввиду проведенного референдума в Крыму и объединения с Россией, — контрпродуктивны. Это путь эскалации. На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи", — сказал Сайффен в интервью РИА Новости.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".
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