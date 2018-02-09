Бабиш заявил о недопустимости референдума о выходе Чехии из Евросоюза

ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Референдум о выходе Чехии из состава Евросоюза, так называемый Czexit по примеру Brexit, не пройдет, заявил журналистам в четверг вечером исполняющий обязанности премьера Чехии Андрей Бабиш, обсуждая вопрос о возможности такого всенародного референдума.

Вошедшая в состав чешского парламента по итогам выборов в октябре 2017 года популистская партия "Свобода и прямая демократия" активно выступает за введение в законодательство общенациональных референдумов, при этом одним из первых, по мнению лидера этой партии Томио Окамуры, могло бы стать голосование о дальнейшем пребывании страны в составе Евросоюза, а позднее – и в составе НАТО. Согласно социологическим опросам, более половины населения Чехии сомневается в необходимости членства республики в ЕС.

"Референдум о Czexit no go (не пройдет). Я с этим никогда не соглашусь. При этом, я думаю, мы могли бы сыграть в ЕС более важную роль", — заявил Бабиш.

В связи с тем, что он неоднократно и весьма жестко критиковал руководство Еврокомиссии, в частности, за принудительные квоты по приему беженцев, лидеры ряда чешских партий подвергли сомнению его приверженность евроатлантической ориентации страны, что сам и.о. премьера категорически отвергает.

По словам Бабиша, во время совместного ужина с Земаном в четверг вечером в загородной президентской резиденции "Ланы" оба политика сошлись во мнении о том, что Чехии была и остается надежной составной частью Евросоюза и НАТО.

Во время кампании по выборам президента государства в январе этого года, в результате которых Земан добился своего переизбрания на высший пост, политические противники обвиняли его в том, что он "толкает" Чехию на Восток, к России и Китаю. В связи с этим Земан напомнил, что именно в тот период, когда он был премьером (1998-2002 годы) Чехия была принята в состав НАТО (1999 год) и готовилась к вступлению в ЕС (2004 год).