В Испании внука Франко приговорили к двум с половиной годам

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Внук испанского диктатора Франсиско Франко, признанный виновным в нападении на представителей власти и опасном управлении автомобилем, приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, сообщил в своем Twitter суд автономного сообщества Арагон.

Как сообщает газета Mundo , инцидент с участием 64-летнего Франсиско Франко-младшего произошел 30 апреля 2012 года в городе Теруэль. В этот день внук каудильо, пытаясь скрыться от сотрудников Гражданской гвардии, врезался в их автомобиль и нанес травмы одному из правоохранителей.

Кроме того, Франко лишен водительских прав на два с половиной года и должен выплатить в общей сложности более четырех тысяч евро в качестве возмещения ущерба травмированному стражу порядка и управлению Гражданской гвардии за поврежденный автомобиль.

Диктатор Франко единолично управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Его единственная дочь, мать Франсиско Франко-младшего, Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в конце декабря 2017 года на 92-м году жизни.