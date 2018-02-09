На Украине назвали истинную причину невозможности вступить в НАТО

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому не может вступить в НАТО, заявил в эфире NewsOne бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

По его мнению, Киеву недостает "справедливого правосудия", "нормальных выборов", прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции и других "гражданских вещей".

Тем не менее, Гриценко считает, что страна могла уже давно вступить в Североатлантический альянс, если бы вопрос участия в этой организации зависел только от армии, которая, по его мнению, пользуется уважением в НАТО.

"Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии — мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами. Был непростой период во время Кучмы, Януковича, но военное сотрудничество шло конструктивно и по восходящей: взаимосовместимость, готовность к общим действиям, обмен, совместные учения и военные операции. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии", — заявил экс-министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в НАТО и ЕС главной стратегической целью Киева. Однако согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", идею участия в Североатлантическом альянсе поддержали менее половины граждан Украины.