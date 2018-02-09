Тиллерсон и член Госсовета Китая обсудили давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и член китайского госсовета Ян Цзечи обсудили в четверг в Вашингтоне вопросы двусторонних отношений и дальнейшее давление на КНДР, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"В ходе встречи стороны подтвердили намерение президента (США Дональда) Трампа и председателя (КНР) Си Цзиньпина по поддержанию давления на КНДР в связи с ее незаконной ядерной и ракетной программами. Кроме того, они обсудили тему взаимовыгодных двусторонних отношений", — заявила Науэрт на брифинге.

Она добавила, что речь также шла об "общих подходах" по борьбе с наркотиками.