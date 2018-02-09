Земан дал премьеру неограниченное время для формирования правительства

ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности чешского премьера Андрей Бабиш, не сумевший набрать в парламенте достаточной поддержки для формирования своего первого кабинета, получил от президента Милоша Земана неограниченное время для формирования нового правительства. Об этом сам Бабиш сообщил журналистам в четверг после ужина с Земаном в загородной президентской резиденции "Ланы".
Созданное и возглавляемое долларовым миллиардером Бабишем движение ANO с большим преимуществом выиграло в октябре 2017 года выборы в парламент Чехии. Но лидеры остальных партий отказались участвовать в формировании нового правительства или поддержать его при голосовании о вотуме доверия, поскольку полиция подозревает Бабиша в махинациях при получении субсидии ЕС на одну из своих фирм. По просьбе правоохранителей большинство членов парламента проголосовало в конце января за лишение Бабиша депутатской неприкосновенности.
"Если бы Бабиша не было в составе правительства, оно получило бы поддержку хоть завтра", — заявил в среду лидер Чешской пиратской партии Иван Бартош.