Земан дал премьеру неограниченное время для формирования правительства

ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности чешского премьера Андрей Бабиш, не сумевший набрать в парламенте достаточной поддержки для формирования своего первого кабинета, получил от президента Милоша Земана неограниченное время для формирования нового правительства. Об этом сам Бабиш сообщил журналистам в четверг после ужина с Земаном в загородной президентской резиденции "Ланы".

"Во время нашей встречи (с Земаном) я получил информацию, что господин президент никак не ограничивает меня по времени при второй попытке составления правительства при условии, что я буду вести переговоры (с другими партиями). При этом господин президент не настаивает на предварительном получении согласия от 101 из 200 депутатов парламента, предполагая, что с новым составом кабинета мы получим одобрение большинства депутатов", — сказал Бабиш.

Созданное и возглавляемое долларовым миллиардером Бабишем движение ANO с большим преимуществом выиграло в октябре 2017 года выборы в парламент Чехии. Но лидеры остальных партий отказались участвовать в формировании нового правительства или поддержать его при голосовании о вотуме доверия, поскольку полиция подозревает Бабиша в махинациях при получении субсидии ЕС на одну из своих фирм. По просьбе правоохранителей большинство членов парламента проголосовало в конце января за лишение Бабиша депутатской неприкосновенности.

О своей возможной поддержке нового кабинета Бабиша заявило в начале недели руководство чешской коммунистической партии. В свою очередь, социал-демократы вынесли решение этого вопроса на обсуждение внеочередного съезда партии, который состоится 18 февраля. Лидеры правых партий категорически исключают возможность поддержки правительства, возглавляемого "подследственным премьером", как выразился глава Гражданской демократической партии Петр Фиала.

"Если бы Бабиша не было в составе правительства, оно получило бы поддержку хоть завтра", — заявил в среду лидер Чешской пиратской партии Иван Бартош.