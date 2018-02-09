Совбез ООН разрешил чиновнику из КНДР посетить Олимпиаду

Волонтеры XXIII зимних Олимпийских игр в Олимпийском парке в Канныне. Архивное фото

Волонтеры XXIII зимних Олимпийских игр в Олимпийском парке в Канныне. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Профильный комитет Совбеза безопасности ООН разрешил северокорейскому чиновнику, входящему в санкционный список, посетить Олимпиаду в Пхёнчхане, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.

Глава спорткомитета КНДР Чхве Хви попал под действие международных санкций в июне 2017 года после очередного ракетного испытания, проведенного Пхеньяном. Ограничительные меры предусматривали, в частности, запрет на выезд за рубеж.

По данным агентства, кроме Чхве Хви никто из северокорейской делегации не входит в санкционный список СБ ООН.

Делегацию КНДР, которая прибудет в Пхёнчхан 9 февраля, возглавит формальный глава северокорейского государства, председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. В делегацию также включена сестра лидера страны Ким Ё Чжон, занимающая один из руководящих постов в ЦК Трудовой партии Кореи.