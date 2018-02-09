Белый дом рассказал о приоритетном решении северокорейского кризиса

ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты по-прежнему предпочитают решать вопрос ядерной программы Северной Кореи с помощью дипломатии, хотя и не исключают другие варианты, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Наша стратегия в вопросе Северной Кореи – это денуклеаризация. Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на режим… Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию",- сказал Шах.