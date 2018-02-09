Египет освободил из-под стражи танцовщицу из России

КАИР, 9 фев — РИА Новости. Российскую исполнительницу танца живота Екатерину Андрееву, задержанную во вторник в Каире за "провокационные действия" во время выступления в ночном клубе и "слишком откровенный костюм", освободили из полиции, ее преследование прекращено, сообщил РИА Новости адвокат танцовщицы Мухаммед Салех.

"Мы представили официальные документы, в том числе разрешение на работу, а также указали на то факт, что никаких утвержденных критериев костюма для танцев не существует", — сказал Салех.

По словам адвоката, его подзащитную отпустили из полицейского участка, после чего она отправилась в больницу для проведения медицинского обследования в связи с "ухудшением эмоционального состояния".

Ранее адвокат сообщал, что власти намеревались депортировать российскую танцовщицу.

Египетские правоохранительные органы 6 февраля задержали танцовщицу из России Екатерину Андрееву, известную в арабском мире под именем "Жемчужина", за "слишком откровенные", по мнению властей, танцы. Андреева была задержана в одном из ночных клубов Каира во время своего выступления.

После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки. Однако в итоге адвокат сумел отстоять ее право остаться в Египте.