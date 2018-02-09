МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новые вызовы и угрозы, такие как, в частности, кибератаки на государственные сайты и развитие частных военных компаний, говорят о необходимости корректировки сложившихся правил игры в международных отношениях или даже их коренного обновления, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер назвала эффективное международное сотрудничество необходимым условием для адаптации государств к новым реальностям и их противостоянию глобальным вызовам.
"А их немало. Появились новые участники мировой политики: транснациональные корпорации, общественные и отраслевые институты и организации и даже частные военные компании. Требуется определить их роль и место, обозначить границы их самостоятельности, раз им подчас делегируются права, ранее казавшиеся прерогативой исключительно государства", — отметила она.
Также, по словам Матвиенко, все большую остроту приобретают вопросы, рожденные развитием информационных технологий.
Она также выразила обеспокоенность в связи с "происходящим в ряде стран превращением дипломатии в компонент информационных войн, орудие дестабилизации общественно-политической обстановки, осуществления цветных революций".
"Естественно, мы считаем такие действия неприемлемыми, идущими вразрез не только с международным правом, но и с дипломатической этикой… Подобное противоречит самому духу дипломатии как искусству нахождения мирного решения проблем в межгосударственных отношениях путем диалога, учета законных интересов всех участников, честного выполнения взятых на себя обязательств", — убеждена спикер Совфеда.
Она призвала спокойно обсудить ситуацию, определить, что и как нужно сделать, чтобы устранить эти угрозы, сделать мир стабильным.
"Решать все эти задачи должны не отдельные избранные государства, их коалиции, а все международное сообщество. Считаю главным в этой работе сохранение самой системы международного права, ее верховенства. Это не значит, что она должна оставаться неизменной. В застывшем, "окуклившемся" виде она не только бесполезна, но и вредна. Речь о том, что любые общепринятые изменения должны имплантироваться в систему международного права, становиться ее элементом", — отметила Матвиенко.
"Мы выступаем за такой подход, поскольку в полной мере отдаем себе отчет в том, что эффективные ответы на глобальные угрозы и вызовы невозможно выработать в рамках национальных государств или узких коалиций", — заявила спикер.