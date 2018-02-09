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В мире

Матвиенко выступила за обновление правил игры в международных отношениях

00:2209.02.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новые вызовы и угрозы, такие как, в частности, кибератаки на государственные сайты и развитие частных военных компаний, говорят о необходимости корректировки сложившихся правил игры в международных отношениях или даже их коренного обновления, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отреставрированный шпиль на здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российским дипломатам повезло с начальником, считает Матвиенко
"Появившиеся вызовы, угрозы не в полной мере осознаны, новые реалии не встроены органично в систему международного права, международных отношений. Однако они присутствуют и "работают" в жизни как национальных государств, так и международного сообщества в целом. Они диктуют необходимость корректировки сложившихся "правил игры". А, возможно, и коренного их обновления", — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Спикер назвала эффективное международное сотрудничество необходимым условием для адаптации государств к новым реальностям и их противостоянию глобальным вызовам.

"А их немало. Появились новые участники мировой политики: транснациональные корпорации, общественные и отраслевые институты и организации и даже частные военные компании. Требуется определить их роль и место, обозначить границы их самостоятельности, раз им подчас делегируются права, ранее казавшиеся прерогативой исключительно государства", — отметила она.

Также, по словам Матвиенко, все большую остроту приобретают вопросы, рожденные развитием информационных технологий.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Где проходят государственные границы в киберпространстве? В чем состоит здесь ответственность власти? Считать ли атаку из-за рубежа на сайт государственного органа актом агрессии? Развитие вооружений на рубеже 19-20 веков, масштабная вовлеченность стран и народов в военные действия потребовали разработки новых конвенций об обычаях войны. Сейчас же современные технологии, экономическая интеграция, международное взаимопроникновение финансовых институтов порождают все больший соблазн использовать их для ведения так называемых "гибридных" войн", — подчеркнула Матвиенко.

Она также выразила обеспокоенность в связи с "происходящим в ряде стран превращением дипломатии в компонент информационных войн, орудие дестабилизации общественно-политической обстановки, осуществления цветных революций".

"Естественно, мы считаем такие действия неприемлемыми, идущими вразрез не только с международным правом, но и с дипломатической этикой… Подобное противоречит самому духу дипломатии как искусству нахождения мирного решения проблем в межгосударственных отношениях путем диалога, учета законных интересов всех участников, честного выполнения взятых на себя обязательств", — убеждена спикер Совфеда.

Она призвала спокойно обсудить ситуацию, определить, что и как нужно сделать, чтобы устранить эти угрозы, сделать мир стабильным.

"Решать все эти задачи должны не отдельные избранные государства, их коалиции, а все международное сообщество. Считаю главным в этой работе сохранение самой системы международного права, ее верховенства. Это не значит, что она должна оставаться неизменной. В застывшем, "окуклившемся" виде она не только бесполезна, но и вредна. Речь о том, что любые общепринятые изменения должны имплантироваться в систему международного права, становиться ее элементом", — отметила Матвиенко.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации РФ
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Вместе с тем, по ее словам, "самого бережного" отношения заслуживают базовые принципы ООН, выдержавшие проверку временем, доказавшие свою непреходящую ценность для мира и человечества.

"Мы выступаем за такой подход, поскольку в полной мере отдаем себе отчет в том, что эффективные ответы на глобальные угрозы и вызовы невозможно выработать в рамках национальных государств или узких коалиций", — заявила спикер.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Petro.1953
Сначала, вы "правила игры" в стране приведите в порядок, а потом начинайте мечтать.
00:54
09.02.2018
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Мураз Аджоев
Да, конечно, мировому сообществу необходима обновленная система международного права, верховенство норм и принципов которого не может зависеть от каких-либо заманчивых прагматичных интересов и двойных стандартов государств-членов ООН. Что же касается базовых принципов, то надо честно признать, что они не выдержали должным образом проверку временем. В частности, существуют чрезвычайно серьёзные и опасные противоречия между принципом суверенной террриториальной целостности и неотъемлемым правом народов на законное, обоснованное и справедливое самоопределение, которые становятся причинами гражданских войн, региональных конфликтов и т.д., зачастую порождающими безнравственные и безответственные решения отдельных или группы государств и резолюции СБ ООН.
00:49
09.02.2018
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