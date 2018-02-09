В Киеве произошел погром в украинском издании "Вести"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Украинское издание "Вести" в четверг сообщило, что силовики заблокировали его редакцию в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киеве и устроили там погром. Руководство медиахолдинга "Вести Украина" назвало этот инцидент попыткой притеснения свободы слова в стране, глава Национального союза журналистов Украины — препятствованием работе СМИ и "проявлением дикости людей у власти и людей в погонах", а депутат Верховной рады призвал прекратить преследование журналистов.
Хронология
Главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко утром в четверг заявила, что силовики проводят обыски в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести Украина". По ее словам, журналистов не пускали на работу. При этом, по данным руководства "Вестей", силовики не представлялись и были в масках.
Позже Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль помещения медаихолдинга на 31-м, 32-м и 33-м этажах торгово-офисного центра Gulliver. По данным пресс-службы ведомства, по решению суда помещения на этих этажах переданы в собственность агентства, а оно, в свою очередь, передало их под контроль управляющей компании.
Журналисты "Вестей" сообщали, что во время обысков силовики применили к ним слезоточивый газ.
"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь, судя по экипировке, это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — процитировало сотрудницу редакции интернет-издание "Вести".
Издание заявило, что все пострадавшие после этого жаловались на сильную головную боль и головокружение.
Журналисты также заявили, что силовики устроили погром в редакции. Очевидцы, которые находились этажом ниже, рассказали, что оттуда доносился грохот и звук бьющегося стекла.
Сообщалось, что во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве РИА Новости сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
Осуждение
Такое поведение правоохранителей в отношении СМИ возмутило ряд украинских политиков и журналистское сообщество. В частности, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что такие действия не должны мешать работе медиахолдинга.
"Применение грубой силы — это аргумент слабых и неправых. С шести утра силовики заблокировали работу холдинга "Вести". Будто бы хозяйственный спор, потому что идет попытка государства изъять "сомнительные" активы", — написал он на своей странице в Facebook.
"Очевидно, это препятствование работе СМИ, работе журналистов. Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — отметил Томиленко.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко также высказал свое возмущение происходящим. Он отметил, что партия "требует от власти прекратить преследование журналистов".
"Очередные обыски в редакции "Вестей" — это позорный акт устрашения журналистского сообщества. Журналистам в который раз посылают четкий сигнал: публикуете критические материалы о деятельности власти — будьте готовы к уголовным делам, обыскам и преследованиям. К большому сожалению, чтобы заткнуть рот оппозиционным СМИ, власть не гнушается никакими методами", — цитирует Павленко сайт партии.
Это уже не первый случай следственных действий на "Вести" на Украине. Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в декабре 2017 года выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до начала 2018 года.
Притеснение журналистов на Украине
Также в четверг один из ведущих украинских телеканалов "1+1" заявил, что Национальный банк Украины запросил у государственного Приватбанка данные о счетах сотрудников телеканала.
"Мы рассматриваем этот запрос как прямое давление и попытку политического преследования накануне выборов", — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что глава МВД Украины Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на "пять с плюсом", счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки. Ранее МИД России призвал страны ОБСЕ и Совет Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.
В начале января интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что радикалы из националистической организации "С14" ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным украинских СМИ, активисты заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.
Давлению подверглась и сама "Страна.ua". В отношении ее главного редактора Игоря Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию. Журналист заявил, что испытывает давление со стороны действующей власти, в частности, президента Украины Петра Порошенко. Также Гужва сообщал, что ему угрожали физической расправой.
В декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" государственным переворотом.
Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.
Также 4 сентября 2016 года в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве произошел пожар. Канал заявил, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества". Глава МВД Аваков заявил, что нападение на "Интер" совершили бывшие военнослужащие.
В сообщении союза журналистов после инцидента подчеркнули, что действия против телеканала были осуждены Евросоюзом, представители которого потребовали от украинских властей провести полное и независимое расследование инцидента. Однако результатов расследования спустя два года по-прежнему нет.
Большой поджог
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Наказание понесли лишь непосредственные участники событий, однако организаторов следствие так и не установило. Более того, по данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля.
Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. При этом массовые митинги сторонников евроинтеграции прокатились по всей Украине, особенно многочисленными они были в больших городах.