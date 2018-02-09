В Киеве произошел погром в украинском издании "Вести"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Украинское издание "Вести" в четверг сообщило, что силовики заблокировали его редакцию в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киеве и устроили там погром. Руководство медиахолдинга "Вести Украина" назвало этот инцидент попыткой притеснения свободы слова в стране, глава Национального союза журналистов Украины — препятствованием работе СМИ и "проявлением дикости людей у власти и людей в погонах", а депутат Верховной рады призвал прекратить преследование журналистов.

Хронология

Также в четверг появлялись сообщения, что на одном из занимаемых холдингом этажей здания произошел пожар. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщили РИА Новости, что пожара не было. В ведомстве пояснили, что в здании был распылен неизвестный газ. Сами "Вести" в онлайн-трансляции происходящего сообщили, что заблокировавшие офис люди распылили в юристов медиахолдинга огнетушитель.

Главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко утром в четверг заявила, что силовики проводят обыски в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести Украина". По ее словам, журналистов не пускали на работу. При этом, по данным руководства "Вестей", силовики не представлялись и были в масках.

Позже Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль помещения медаихолдинга на 31-м, 32-м и 33-м этажах торгово-офисного центра Gulliver. По данным пресс-службы ведомства, по решению суда помещения на этих этажах переданы в собственность агентства, а оно, в свою очередь, передало их под контроль управляющей компании.

При этом в ведомстве отметили, что управляющая компания готова сдать помещения всем желающим, в том числе и предыдущим владельцам. Сообщалось, что юристы "Вестей" пытаются связаться с этой компанией, однако пока это не дало результатов.

Журналисты "Вестей" сообщали, что во время обысков силовики применили к ним слезоточивый газ.

"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь, судя по экипировке, это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — процитировало сотрудницу редакции интернет-издание "Вести".

Издание заявило, что все пострадавшие после этого жаловались на сильную головную боль и головокружение.

Журналисты также заявили, что силовики устроили погром в редакции. Очевидцы, которые находились этажом ниже, рассказали, что оттуда доносился грохот и звук бьющегося стекла.

Сообщалось, что во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве РИА Новости сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.

Осуждение

"На место событий выехала следственно-оперативная группа и спасатели, обстоятельства устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Такое поведение правоохранителей в отношении СМИ возмутило ряд украинских политиков и журналистское сообщество. В частности, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что такие действия не должны мешать работе медиахолдинга.

"Применение грубой силы — это аргумент слабых и неправых. С шести утра силовики заблокировали работу холдинга "Вести". Будто бы хозяйственный спор, потому что идет попытка государства изъять "сомнительные" активы", — написал он на своей странице в Facebook.

"Очевидно, это препятствование работе СМИ, работе журналистов. Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — отметил Томиленко.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко также высказал свое возмущение происходящим. Он отметил, что партия "требует от власти прекратить преследование журналистов".

"Очередные обыски в редакции "Вестей" — это позорный акт устрашения журналистского сообщества. Журналистам в который раз посылают четкий сигнал: публикуете критические материалы о деятельности власти — будьте готовы к уголовным делам, обыскам и преследованиям. К большому сожалению, чтобы заткнуть рот оппозиционным СМИ, власть не гнушается никакими методами", — цитирует Павленко сайт партии.

Шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов назвал ситуацию с медиахолдингом рейдерским захватом и давлением на СМИ. Он также сообщал о работе сайта холдинга с удаленного доступа и планах возобновить работу радио из другой студии. Он отмечал, что холдинг не намерен прекращать работу.

Это уже не первый случай следственных действий на "Вести" на Украине. Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в декабре 2017 года выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до начала 2018 года.

Притеснение журналистов на Украине



Также в четверг один из ведущих украинских телеканалов "1+1" заявил, что Национальный банк Украины запросил у государственного Приватбанка данные о счетах сотрудников телеканала.

"Мы рассматриваем этот запрос как прямое давление и попытку политического преследования накануне выборов", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что глава МВД Украины Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на "пять с плюсом", счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки. Ранее МИД России призвал страны ОБСЕ и Совет Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

МИД также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого. Служба безопасности Украины задержала его в Житомире 1 августа. Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

В начале января интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что радикалы из националистической организации "С14" ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным украинских СМИ, активисты заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.

Давлению подверглась и сама "Страна.ua". В отношении ее главного редактора Игоря Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию. Журналист заявил, что испытывает давление со стороны действующей власти, в частности, президента Украины Петра Порошенко. Также Гужва сообщал, что ему угрожали физической расправой.

В декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" государственным переворотом.

Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил Авакова и Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование NewsOne как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.

Также 4 сентября 2016 года в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве произошел пожар. Канал заявил, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества". Глава МВД Аваков заявил, что нападение на "Интер" совершили бывшие военнослужащие.

В сообщении союза журналистов после инцидента подчеркнули, что действия против телеканала были осуждены Евросоюзом, представители которого потребовали от украинских властей провести полное и независимое расследование инцидента. Однако результатов расследования спустя два года по-прежнему нет.

Большой поджог



Также не понесли вину и организаторы поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда после госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Наказание понесли лишь непосредственные участники событий, однако организаторов следствие так и не установило. Более того, по данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. При этом массовые митинги сторонников евроинтеграции прокатились по всей Украине, особенно многочисленными они были в больших городах.