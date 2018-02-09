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В мире

Космический мусор. Почему Пентагон ищет альтернативу GPS

08:0009.02.2018
(обновлено: 08:15 09.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАмериканская военнослужащая в ПольшеАмериканская военнослужащая в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. На днях оборонные ведомства США и Израиля объявили о конкурсе стартапов в области создания перспективных систем навигации (Urban Navigation Challenge). Речь идет о технологиях определения местоположения с использованием радиомаяков, предварительно загруженных электронных карт и любых других решений, не завязанных на GPS. Альтернативные навигационные системы уже несколько лет разрабатывает американское Агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA. О том, почему GPS вдруг перестала удовлетворять американскую армию, — в материале РИА Новости. 

Комар против самолета

Система глобального позиционирования принята на вооружение Пентагоном в 1993 году. Она разрабатывалась для определения координат кораблей, самолетов, сухопутных подразделений, но открыла новые горизонты и в развитии высокоточного оружия. Так, точность применявшихся в 1991 году в операции "Буря в пустыне" крылатых ракет Tomahawk Block II составила порядка 70%. Югославию в 1999-м американцы обстреливали уже ракетами Tomahawk Block III с GPS-наведением: спутниковая навигация повысила их эффективность до 90%. За последние годы в США созданы десятки GPS-зависимых систем. Например, SDB и JDAM-бомбы, "умные" артиллерийские снаряды M982 Excalibur. Приемники спутниковой навигации упаковали даже в 120-миллиметровую минометную мину PERM. В комплексе с традиционными инерциальными системами наведения GPS позволила снизить круговое вероятное отклонение некоторых боеприпасов до 1-2 метров. Но, как считают эксперты, на самом деле все это работает только в "тепличных" условиях.

© AFP 2018 / US Navy/Erik KenneyПогрузка вооружения на борт корабля ВМС США
© AFP 2018 / US Navy/Erik Kenney
Погрузка вооружения на борт корабля ВМС США

"Спутниковое наведение высокоточного оружия позволяет решать лишь полицейские задачи, — рассказал РИА Новости директор компании — производителя навигационных систем, кандидат технических наук Алексей Левченков. — Если есть противодействие в виде РЭБ, то о спутнике можно забыть. В этом случае остается только два способа наведения — либо инерциальные средства, либо подсветка цели".

Ахиллесова пята GPS — слабая мощность спутникового сигнала, который элементарно глушится наземными средствами. Причем они могут быть весьма компактными. В 2017-м концерн "Калашников" презентовал противодроновое ружье REX-1. Устройство весом в 4,2 килограмма легко подавляет сигналы спутниковых навигационных систем. Его возможности, по словам разработчиков, значительно превышают характеристики ближайшего американского аналога Batelle’s Drone Defender.

Навигатор GPS. Архивное фото
© Flickr / edans
Американский навигационный центр не получал жалоб на работу GPS в Москве
"Мы применяем совсем другие модули и компоненты устройств, — сообщили РИА Новости в концерне. — Ряд технических решений обеспечивает подавление канала спутниковых навигационных систем в радиусе до пяти километров. Это самый высокий показатель среди устройств подобного класса на мировом рынке". 

Руководство Пентагона уже несколько лет предпринимает попытки снизить уязвимость GPS. В 2013-м ВВС США на авиабазе в Мэриленде испытали новые помехоустойчивые антенны приемников спутниковой навигации. Как показал эксперимент, такие антенны способны несколько повысить защищенность сигнала. Правда, эксперты сильно сомневаются в эффективности этого решения.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха-4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха-4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский"

"Никаких действенных средств защиты спутниковых сигналов от помех не существует, и вряд ли они когда-нибудь появятся, — говорит РИА Новости представитель компании — производителя гражданских комплексов подавления GSM и GPS-сигналов, пожелавший остаться неназванным. — Если сравнить уровень полезного GPS-сигнала с комариным писком, то мощность сигнала современного комплекса радиоэлектронного подавления — это рев взлетающего самолета".

Взломать беспилотник

Помимо подавления, существуют и более изощренные средства воздействия на системы космической навигации. Например, спуфинг — подделка сигналов спутников. При помощи этой технологии можно искажать данные о местоположении приемника GPS.

"Сегодня известно порядка 12 методов спуфинга. Борьба с ними напоминает гонку антибиотиков и микробов, — объясняет Алексей Левченков. — Стоит придумать новое средство защиты, как тут же появляются новые технологии взлома".

© REUTERS / Sepah News.ir/ HandoutАмериканский беспилотник, сбитый в Иране
© REUTERS / Sepah News.ir/ Handout
Американский беспилотник, сбитый в Иране

По словам Левченкова, Пентагон уже понес ощутимые потери от спуфинга. В 2011 году в Иране был перехвачен новейший БЛА RQ-170. Как утверждают иранские военные, им удалось исказить принимаемые беспилотником GPS-сигналы и посадить аппарат на своей территории. Впрочем, некоторые эксперты отнеслись к этим заявлениям скептически. Дело в том, что военные частоты GPS, в отличие от гражданских, кодируются, поэтому иранским спуферам для начала пришлось бы взломать систему шифрования. Хотя не исключено, что иранцы просто подавили военный канал, после чего беспилотник перешел на резервные гражданские частоты.

Так или иначе, обеспокоенность Пентагона уязвимостью GPS, способной резко подорвать боеготовность американской армии, возрастает год от года. В 2017-м глава Управления быстрого реагирования армии США Дуг Уилтси заявил, что защита систем военной навигации от РЭБ вероятного противника — одно из приоритетных направлений работы военного ведомства. В 2018-м запланированы испытания первых бесспутниковых навигационных систем.

 

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владислав Зимин
Неприспособленность многих современных систем вооружения к реальной войне давно известный факт. Главное достоинство этих систем, что они дороже.
09:11
09.02.2018
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foxxxx-06
Системе GPS уже 25 лет. конечно она требует модернизации и замены. Но пока альтернативы ей нет. Французы что то там пытаются, китайцы. Про наш ГЛОНАС и говорить не хочется это национальный позор. Половина спутников в море утоплено и так не довели до ума систему.
08:29
09.02.2018
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