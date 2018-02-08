Госдеп хочет восстановить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США хотят восстановить отношения с Россией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, это необходимо для решения проблем в тех сферах, которые вызывают взаимную обеспокоенность. В качестве примера она привела ситуацию на Корейском полуострове.

Науэрт назвала нынешние отношения двух стран сложными и запутанными. Также она напомнила слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что связи между Москвой и Вашингтоном находятся в самой низкой точке.

В то же время официальный представитель ведомства рассказала о взаимодействии с Россией по Сирии. Она отметила, что канал связи между военными двух стран по предотвращению конфликтных ситуаций по-прежнему действует и эффективен, но Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву по ситуации в регионе.

Накануне в российском Минобороны сообщили, что коалиция во главе с США атаковала позиции сирийских ополченцев, когда они проводили операцию против "спящей" ячейки "Исламского государства"*. Российские военные отметили, что истинная цель Вашингтона в Сирии не борьба с террористами, а "захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике".

* Террористическая организация, запрещенная в России