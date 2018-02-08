Кто в доме хозяин: наглый котенок согнал взрослую собаку с ее места

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В интернете появилось видео, как котенок выгоняет взрослую собаку с ее места и не дает ей вернуться обратно. Ролик опубликовали на канале ViralHog на YouTube.

Видео, снятое четвертого февраля в бразильском городе Салвадор, показывает, как котенок, которому около месяца, сгоняет взрослую собаку с ее спального места, а потом не пускает ее обратно.

Все начинается с того, что котенок, кусая и толкая ничего не подозревающего пса, в итоге заставляет его уйти с подушки. Обескураженная собака наблюдает за растянувшимся на ее месте котом, затем пытается вернуться обратно, однако ей это не удается.

Пользователи тут же отреагировали на видео.

Были те, кого обескуражило поведение пса.

"Это не собака… Это пушистая крыса", — написал sam neale.

"Похоже, песику придется искать новую кровать", — прокомментировал Mustafa Leak.

Тем не менее, нашлись и те, кого возмутило поведение кота.

"Бедный пудель! Кот, очевидно, маленький раздражающий персонаж, явно настроенный захватить место пса", — считает ElizabethA.

На это многие пользователи ей ответили, что котенок просто хотел поиграть.

"Малыш просто хотел пошалить. У котов острые когти, и нежный пес узнал об этом довольно быстро", — подытожил Smallgreenbouncyone.