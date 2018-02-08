Китай будет отапливать дома ядерным реактором

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Государственная компания China General Nuclear Power Group и университет Цинхуа создадут на севере Китая первую в стране систему теплоснабжения с применением низкотемпературного ядерного реактора. Об этом сообщает "Синьхуа".
Государственное управление по делам ядерной безопасности Китая проверило и одобрило технологию с применением реактора еще в начале 90-х годов ХХ века.
По информации газеты, использование ядерной энергии для отопления может помочь в борьбе с загрязнением воздуха. От этой проблемы особенно сильно страдают в отопительный сезон северные регионы Китая.