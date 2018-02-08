В Португалии экс-сотрудника спецслужб осудили за шпионаж в пользу России

МАДРИД, 8 фев — РИА Новости. Бывший сотрудник португальских спецслужб Фредерику Карвальяу Жил приговорен к семи годам и четырем месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, сообщает Государственное португальское телевидение RTP.

Приговор вынес в четверг Уголовный суд Лиссабона. Жил признан виновным в шпионаже, разглашении государственной тайны и коррупции. В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что Карвальяу Жил был завербован спецслужбами РФ.

Приговор будет обжалован. До окончательного вердикта Жил останется под домашним арестом, где он уже находится с июня 2016 года.

В мае 2016 года в Риме были задержаны бывший глава антитеррористической службы Португалии Фредерико Карвальяу Жил и гражданин РФ Сергей Поздняков, которому, по сведениям португальской стороны, Карвальяу якобы передавал секретные сведения, касающиеся НАТО и ЕС, в обмен на вознаграждение. Португальские СМИ утверждают, что речь шла о 10 тысячах евро.

Выдачи обоих добивалась Португалия. Жил был экстрадирован из Италии в начале июня, в середине июля суд в Риме отказал в экстрадиции Позднякова.