МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Условия содержания в американской тюрьме российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в киберпреступлениях, улучшились, сообщило российское генконсульство в Нью-Йорке в Twitter.

Его перевели из изолятора в зону общего содержания. Дипломаты контактируют с руководством тюрьмы и планируют посетить россиянина в ближайшее время.

Жестокое обращение

Накануне российское посольство заявило о жестоком и негуманном обращении с Левашовым в тюрьме "Бриджпорт". По словам посетивших его дипломатов, программиста поместили в одиночную камеру размерами два на два метра практически без освещения. Со стороны соседних помещений раздается шум. Вместо подушки и матраца россиянину выдали тонкую подстилку. По этим причинам Левашов не может нормально спать.

Ему запретили разговаривать с другими заключенными, гулять на свежем воздухе и звонить родственникам в Россию, рассказали в посольстве.

Из-за негуманного обращения здоровье россиянина ухудшилось. Левашова осмотрел тюремный врач, но лекарства ему не выдали, рассказали в диппредставительстве.

В США Левашова подозревают в киберпреступлениях, причинении ущерба и краже личных данных. Его задержали в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать программиста США. Защита обжаловала экстрадицию, однако суд подтвердил предыдущее решение. В прошлую пятницу Испания выполнила решение суда.

В США считают, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

Позднее стало известно о заочном аресте Левашова в России за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.