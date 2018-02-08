В Киеве в здании редакции "Вестей" распылили газ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Неизвестный газ был распылен на 34-м этаже здания торгово-развлекательного центра "Гулливер" в Киеве, где находится украинское издание "Вести", сообщила в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

Издание "Вести" в четверг сообщило, что в редакции пожар.

"У нас сообщений о том, что где-то в ТРЦ "Гулливер" пожар, не было. У нас буквально пять минут назад было одно сообщение о том, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже", — сообщила Водолага.

По ее словам, в данный момент информация еще уточняется, на месте работают сотрудники Госслужбы по ЧС Киева. Водолага отметила, что в самом ТРЦ находится пост спасателей.

"Сейчас там проверяют информацию, газ, если такой есть, надо будет отправлять в лабораторию", — сказала она.

Кроме того, в пресс-службе главного управления нацполиции Украины в Киеве РИА Новости сообщили, что к "Гуливеру" выехали правоохранители. "На место событий выехала следственно-оперативная группа и спасатели, обстоятельства устанавливаются", — сказал собеседник агентства. При этом в пресс-службе пока нет информации, от кого поступил вызов полиции и по какому поводу.