Немецкие депутаты хотят повторно приехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Немецкие депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" намерены повторить свой визит в Крым, сообщил депутат парламента земли Берлин Хью Бронсон.

"Я, конечно же, снова сюда приеду, например, в августе, сентябре, когда Черное море будет особенно теплым. И многие коллеги, конечно же, последуют за мной и возможно тоже со своими семьями приедут", — сказал Бронсон на встрече с главой Крыма.

При этом намерение снова приехать в Крым подтвердили и другие члены делегации.

"Будем рады вас видеть, поэтому приглашаем и вас, и ваши семьи. Уверен, что вы не пожалеете. В Крыму отдых вам понравится", — подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

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