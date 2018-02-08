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В мире

В редакции украинского издания "Вести" начался пожар

Сюжет:
Обыски в редакции "Вестей" на Украине (11)
19:1808.02.2018
(обновлено: 21:41 08.02.2018)
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© Фото : ВестиЗадымление в редакции газеты Вести в Киеве. 8 февраля 2018Задымление в редакции газеты Вести в Киеве. 8 февраля 2018
© Фото : Вести

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Украинское издание "Вести" заявило, что в его редакции в Киеве начался пожар.

Сотрудники полиции у здания редакции газеты Вести в Киеве. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Оппозиционный блок" назвал ситуацию с украинской редакцией "Вести" позором

"Внезапно произошло задымление, после этого сработала сирена. Буквально через несколько минут приехали МЧС-ники", — говорится в сообщении. Проводится срочная эвакуация людей.

Очевидцы рассказывают, что люди заблокированы между этажами. "Мы стоим на 13-м этаже в заблокированном лифте. То есть лифт не двигается, выйти из него невозможно. Люди паникуют", — цитирует издание своего корреспондента.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева заявили, что сообщений о пожаре в торгово-офисном центре Gulliver не получали.

"У нас буквально пять минут назад было одно сообщение о том, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже", — сказала пресс-секретарь ведомства Светлана Водолага.

Она добавила, что на месте работают спасатели, которые уточняют информацию. В торгово-офисный центр выехала оперативно-следственная группа, хотя от кого поступил вызов и по какому поводу, в полиции не сообщили.

Что произошло

Обыски в офисах украинского издания Вести
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Мнение: команда о "наезде" на украинские "Вести" пришла по двум каналам
Утром силовики пришли с обысками в офис, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов на работу не пустили. Позже Нацагентство Украины возврату активов заявило, что взяло под контроль помещения медиахолдинга в торгово-офисном центре Gulliver.

В издании заявили, что силовики громят помещение редакции, бьют технику, мебель и стекла. Сайт холдинга работает с удаленного доступа, а работу радио пытаются восстановить из другой студии. Кроме того, журналисты сообщили, что против них применили слезоточивый газ.

Шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов назвал происходящее попыткой рейдерского захвата.

Обыски в офисе "Вестей" проходили не раз. Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.

Давление на СМИ

Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко, комментируя ситуацию, заявила, что, несмотря на оказываемое давление на холдинг, он продолжит свою работу.

Она рассказала, что в здании забаррикадировались неизвестные, которые называют себя охраной компании БЦ Навигатор. Молодые люди утверждают, что должны забрать имущество компании, которая сдает в аренду это помещение.

"К конструктивному диалогу не готовы… Законные методы работы с этими людьми не работают. С нашими юристами разговаривают ультиматумами, угрозами. Это действительно страшно и абсурдно. Но для нас сегодня важно одно: медиахолдинг "Вести" не остановит свою работу", — цитирует Семченко издание "Вести".

Происходящее она назвала прямым давлением на СМИ, которое продолжается уже четыре года.

"Банальная подготовка к новому сроку Порошенко. Бог им судья, и каждому, кто участвует в этом беспределе", — добавила Семченко.

Как горел "Интер"

Митинг возле здания телеканала Интер в Киеве
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Поджог телеканала "Интер": когда месть подают холодной
Это не первый случай возгорания в здании СМИ на Украине. В начале сентября 2016 года в Киеве произошел пожар в помещении телеканала "Интер". Тогда пострадали семь человек. Как утверждал телеканал, это был поджог.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что нападение совершили бывшие военнослужащие, которых телеканал якобы "спровоцировал" антиукраинскими лозунгами.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, однако оно так и осталось нераскрытым. Некоторые политики, а также активисты радикальных движений не раз предъявляли "Интеру" претензии из-за его якобы пророссийской позиции. В основном обвинения сводились к тому, что большая часть контента телеканала выходит в эфир на русском языке.

В России поджог телеканала назвали грубым нарушением свободы СМИ. Озабоченность в связи с нападением выразили в США, ОБСЕ, Совете Европы и правозащитных организациях.

Трагедия в Одессе

Другой крупный пожар на Украине — возгорания в Доме профсоюзов в Одессе — не был направлен непосредственно против СМИ, однако в результате трагедии, унесшей несколько десятков жизней, погиб украинский журналист Дмитрий Карпов (под псевдонимом Иванов). Он работал на нескольких телевизионных проектах, был ведущим авторской программы на местной радиостанции "Радио на Троицкой".

Акции памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года в Европе
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Скверный анекдот. Трагедию Одессы "переигрывают" заново

Днем 2 мая 2014 года в центре города начались потасовки футбольных "ультрас" и радикалов "евромайдана" со сторонниками "антимайдана". Драка закончилась разрушением палаточного городка на Куликовом поле, а активисты попытались укрыться в Доме профсоюзов.

Вскоре в здании начался пожар. При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии стали 48 человек. Шестеро из них скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Пурген Пургин
Генпрокурор (бывший заключенный, зек, ЗК) Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года...
Право, это не гротеск и не сюрреализм, это трагическая реальность Руины...
19:31
08.02.2018
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