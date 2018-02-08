Ни один пункт "Минска-2" не реализовали за три года, заявил Лукашевич

ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. Ни один пункт Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины, которым 12 февраля исполнится три года, до сих пор не реализован, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Ключевое условие — полное выполнение минского "Комплекса мер". Этому краеугольному документу, одобренному резолюцией СБ ООН, 12 февраля исполнится три года. Ни один из его пунктов до сих пор не реализован. Беспристрастный анализ позволяет понять, кто в этом виноват", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он указал на то, что попытки выставить Россию стороной внутриукраинского конфликта являются составной частью политики по саботажу минских договоренностей, затягиванию конфликта, сохранению очага напряженности на границах Европейского союза и России, создания конкурентных преимуществ для внерегиональных держав.