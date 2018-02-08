Слуцкий рассказал, как Запад использует Минские соглашения

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минские соглашения сейчас используются Западом для того, чтобы шельмовать Россию за якобы их невыполнение, тем не менее в этом формате необходимо работать, альтернативы этим договоренностям нет, а ее поиск может привести к утрате любых переговоров, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Они не устарели, и другого формата нет. Другое дело, что минские соглашения сейчас используют, скорее, как повод для того, чтобы шельмовать Россию за якобы их невыполнение. Хотя мы являемся их инициатором и участниками переговоров, но никак не их стороной. Поэтому выполнять или не выполнять соглашение может Киев и юго-восток — Донецк и Луганск, но никак не Россия. А нас вон даже в ЕС санкциям продолжают подвергать за якобы невыполнение минских соглашений", — сказал Слуцкий РИА Новости, подводя итоги трехлетнего действия минских договоренностей.

Слуцкий подчеркнул, что при этом Киев "при покровительстве своих заокеанских кураторов" откровенно саботирует выполнение Минска-2.

"США продолжают покрывать все кровавые преступления нынешних украинских властей и готовы всячески содействовать силовой эскалации конфликта в Донбассе. Об этом говорят решения, в частности, решения о поставках летального оружия на Украину. И мир им на Украине не нужен, им нужно по-прежнему поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ. Только поэтому соглашения не работают. Однако это не значит, что надо прекратить усилия в этом направлении", — пояснил он.

Слуцкий также уверен, что на данный момент формату минских соглашений нет альтернативы.

"И дальше (как бы это ни казалось кому-то неблагодарным и порой неэффективным) в этом формате необходимо работать во имя тех миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины и ждут, что, наконец, их положение улучшится. Уничтожение людей, имущества, снаряды — что все это прекратится. Это настоящим образом кровоточащая тема, и, безусловно, другого формата не существует. Необходимо работать в формате минских соглашений", — сказал он.

Глава комитета ГД по международным делам также скептически отнесся к предложению президента США Дональду Трампа перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Нет, от этого ничего не изменится… Никакой альтернативы пока Минску-2 нет. Поиск альтернативы может привести к тому, что мы утратим вообще любой формат переговоров по данному вопросу, что является абсолютно недопустимым", — подытожил он.