В Латвии российских пенсионеров хотят лишить льгот на проезд

РИГА, 8 фев – РИА Новости. Входящее в состав правительства Латвии Национальное объединение "Все — Латвии" предлагает ввести поправки в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли получать льготы на проезд в общественном транспорте в Риге, говорится в сообщении партии для СМИ.

В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.

По словам авторов законопроекта, такие поправки будут "мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии". На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.

Ранее СМИ сообщили, что скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

В Латвии проживает 2 миллиона человек, из них около 40 тысяч — граждане РФ.