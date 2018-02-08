Буш-младший заявил, что Путин хочет вернуть "гегемонию СССР"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший обвинил Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, пишет The Independent. Об этом он заявил на конференции научно-исследовательского центра Milken Institute в Абу-Даби.

По его словам, есть "совершенно ясные доказательства" вмешательства России. Однако неясно, повлияло ли оно на результаты выборов.

"То, что иностранное государство вмешалось в наши выборы, это проблема", — заявил Буш, назвав действия Москвы "опасными для демократии".

Также бывший президент США высказался о Владимире Путине. "Путин — блестящий тактик, который умеет распознавать слабость и использовать ее", — считает Буш-младший.

Он заявил, что российский президент "затаил злобу", потому что недоволен распадом СССР и хотел бы восстановить "советскую гегемонию". Именно поэтому, на его взгляд, НАТО играет сейчас очень важную роль.

"Он не может думать: "Как сделать так, чтобы мы оба выиграли?" Он может думать только: "Как сделать так, чтобы я выиграл, а ты проиграл", — добавил Буш-младший.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы-2016. В Москве отвергали все обвинения и отмечали, что никаких доказательств так ни разу и не последовало.