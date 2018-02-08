Захарова прокомментировала польский закон о холокосте

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь печальные последствия, следует исходить из оценок этих событий, которые были даны Нюрнбергским трибуналом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятый в Польше закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд. Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США.

"В данном вопросе мы исходим не от какой-то конъюнктуры момента, а из наших базовых подходов: недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. И, безусловно, к нашему видению и необходимости поддержания и охраны и защиты исторической памяти. Наше бескомпромиссное осуждение преступной идеологии, деяний немецкого фашизма, его союзников, включая бандеровцев, хорошо всем известны. Наше отношение к трагедии Холокоста тоже. Наше базовое отношение к итогам Второй мировой войны, мне кажется, вообще ни у кого не может вызывать сомнений", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Москве, безусловно, известно о серьезных замечаниях к принятому в Польше закону со стороны Израиля и ряда международных общественных организаций.

"На наш взгляд, любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия для всех, кто пытается заниматься ревизией итогов этой колоссальной мировой трагедии. Необходимо исходить из того, какие оценки были даны тем историческим зверствам фашистских захватчиков, коллаборационистам, роли Красной армии в освобождении человечества в освобождении от "коричневой чумы" именно Нюрнбергским трибуналом", — заключила она.