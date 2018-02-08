У берегов Финляндии откроют остров, доступный только для женщин

ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев — РИА Новости. Частный остров, который доступен только женщинам, откроется для посещения у берегов Финляндии, проект носит название SuperShe ("СуперОна") и уже готов к бронированиям, сообщается на сайте организации.

Основательница проекта Кристина Рот (Kristina Roth) поясняет свою идею "переизбытком тестостерона в пространстве", но отмечает при этом, что "любит мужчин".

"Родители моего возлюбленного владеют островом в архипелаге у берегов Финляндии, и он сообщил мне, что соседний остров продается. Я сразу ему сказала, что меня это не интересует. Не только потому, что нет таких денег, а просто интересней купить красивый уголок в Турции или на тёплых островах", — рассказывает Рот. Однако, побывав на острове, она была поражена его красотой и решилась на покупку.

Идея о создании пространства только для женщин родилась давно, поясняет владелица.

"Женщина не может расслабиться в присутствии мужчины. Посмотрите, что происходит на пляже, например. Стоит только появиться мужчине на горизонте, как девушки тут же хватаются за губные помады и расчески. Хотелось бы сосредоточиться на себе, не пытаясь будоражить гормоны", — отмечает автор проекта.

Ожидается, что первые посетительницы смогут отдохнуть без мужчин, начиная с июля 2018 года.