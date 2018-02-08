Антонов осудил попытки США решать мировые проблемы без России

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Попытки США использовать для решения мировых проблем узкие форматы, подобные встречам в Ванкувере и Париже, без участия России бесперспективны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Пять стран — США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания — разработали в Вашингтоне документ, в котором идет речь о плане по выполнению резолюции СБ ООН 2254 по Сирии. В Ванкувере прошла встреча по КНДР представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с США, на которую не позвали Россию и Китай.

"Пугает то, что в последнее время США все чаще стали использовать какого-то рода конфигурации, объединения стран, там, где нет России. Такие союзы, наверное, очень удобные, но бесперспективные", — сказал Антонов в интервью каналу "Россия 24".

Он привел в пример ванкуверскую встречу, на которой США и их союзники попытались оказать дополнительное давление на КНДР. "На само мероприятие нас не пригласили, сказали, хорошо, мы вам расскажем, что мы решили и что Россия должна была бы выполнять", — сказал Антонов.

"Такое же сборище — по-другому я не могу сказать — прошло недавно и в Париже, где собралась группа стран без России, без Китая, где обсуждались проблемы незаконного использования химического оружия… Такая линия, такое псевдопартнерство, то есть тогда нас берут только, когда мы нужны, а если мы высказываем мнение, отличное от мнения США, то тут же считается возможным провести какие-либо мероприятия без нашего участия и попытаться решить проблему без нас, — ничего из этого путного не получится", — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что встречи "пятерки" в Вашингтоне и Париже по Сирии могут помешать женевскому процессу. МИД РФ также заявлял, что рассуждения участников встречи в Ванкувере по КНДР об односторонних санкциях против Пхеньяна подрывают значимость решений СБ ООН. Пхеньян называл встречу в Ванкувере по КНДР "провокацией".