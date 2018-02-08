Глава Молдавии осудил декларацию парламента с обвинениями в адрес России

КИШИНЕВ, 8 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон осудил принятие парламентом республики декларации, обвиняющей Россию во "вмешательстве в информационную безопасность Молдавии", и выразил надежду, что подобное необдуманное заявление не скажется серьезно на отношениях с РФ.

Молдавские депутаты на заседании в четверг одобрили декларацию под названием "Осуждение нападок РФ на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность Республики Молдова". Против высказались фракции социалистов и коммунистов, которые покинули зал заседаний парламента.

"Сегодняшнее заявление парламента представляет собой наиболее неуравновешенный антироссийский жест на высшем уровне за последние 25 лет… Все эти систематические и преднамеренные провокации преследуют цель вынудить российскую сторону на ответные равнозначные действия в адрес нашей страны", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По словам президента Молдавии, в течение 2017 года, несмотря на непрекращающиеся провокации в адрес РФ, в торговых отношениях между двумя странами отмечалась положительная динамика. Додон напомнил, что "были решены многочисленные вопросы взаимного интереса". "Впервые в истории наших взаимоотношений сотрудничество на уровне президентских администраций было охарактеризовано беспрецедентным ростом", — отметил президент.

"Я очень надеюсь, что их сегодняшнее необдуманное заявление не скажется серьезно на отношениях с Россией", — отметил Додон, подчеркнув, что гражданам Молдавии "нужна геополитически уравновешенная власть, а не власть, которая воюет с воображаемыми врагами".

Он выразил уверенность, что "эти провокационные действия в адрес нашего восточного партнера прекратятся в конце этого года, и тогда мы восстановим в полном объеме наше стратегическое партнерство с Российской Федерацией".

"Повторно отмечаю необходимость скорейшего восстановления диалога на уровне ведомств, в первую очередь правительства и парламента. Это соответствует интересам обоих государств. Молдавии необходимо развивать хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Только так мы сможет добиться устойчивого развития страны", — заключил Додон.

Ранее Госдума приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с принятием парламентом Молдавии в конце прошлого года поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые предполагают запрет на ретрансляцию в Молдавии российских новостных и аналитических передач.

Парламентарии в своем заявлении, в частности, призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдавии закону о запрете трансляции новостных программ из России в Молдавии.