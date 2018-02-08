КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Молдавский парламент на заседании в четверг принял декларацию, в которой обвинил Россию во "вмешательстве в информационную безопасность Молдавии", передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Госдума РФ приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с принятием парламентом Молдавии в конце прошлого года поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые предполагают запрет на ретрансляцию в Молдавии российских новостных и аналитических передач. Парламентарии в своем заявлении, в частности, призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдавии закону о запрете трансляции новостных программ из России в Молдавии.

Проект декларации подготовили депутаты фракции Демократической партии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, парламентской группы Народной европейской партии, а также несколько независимых законотворцев.

Депутаты фракций Партии социалистов и Партии коммунистов покинули зал заседаний в знак протеста. В момент голосования в зале находилось 63 депутата. "Декларация принята единогласно", — заявил спикер парламента Андриан Канду.

"Парламент Молдавии выражает обеспокоенность в связи усилением нападок в адрес информационной безопасности нашей страны со стороны Российской Федерации", — отмечено в тексте декларации.

В документе также говорится о "необоснованности принятого Госдумой РФ решения". В тексте документа также сказано, что "ограничения для молдавских экспортеров, политическое преследование молдавских чиновников, включая представителей парламента и правительства Молдавии, представляют собой открытое вмешательство Москвы и даже одного из российских ведомств в политику страны и указывают на провокационное и недружелюбное отношение к республике".

Парламент Молдавии призвал руководство РФ "вмешаться для приостановления всех этих злоупотреблений и очерняющих кампаний в адрес Молдавии". Также указывается на то, что авторы проекта декларации выступают за конструктивный диалог, укрепление и развитие партнерства с Россией.