МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ в четверг поздравила на китайском языке граждан КНР с наступающим Новым годом по лунному календарю.

Во время китайского Нового года, который в этом году выпадает на ночь на 16 февраля, а праздничные дни могут длиться до двух недель, жители страны стремятся вернуться в свои родные города и деревни, навестить родственников или же просто поехать путешествовать. Поэтому это самый напряженный период в году для всей транспортной системы страны.

Китайский Новый год также называется праздником Весны "Чуньцзе".

"Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру. Если вы попросили сделать это по-китайски, то готова сделать это с удовольствием", — сказала Захарова корреспонденту агентства Синьхуа, попросившему ее поздравить граждан КНР с наступающим Новым годом по лунному календарю.

"Китайские друзья, с праздником Весны. Желаю исполнения всех желаний!" — добавила Захарова на китайском языке.