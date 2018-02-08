В Киеве переименовали станцию метро "Петровка"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование станции метро "Петровка", название которой связано с фамилией советского революционера Григория Петровского, в "Почайну", сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа столицы Украины.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование станции и линии киевского метрополитена. Поэтому станция ​​метро "Петровка" переименована в "Почайна" — в соответствии с названием реки "Почайна", что является одной из древнейших в Киеве", — говорится в сообщении.

По данным Киевсовета, "Куреневско-Красноармейска" линия киевского метрополитена теперь будет называться "Оболонско-Теремковская".

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Станция метро "Петровка" была открыта в Киеве в 1980 году. Она названа в честь района Подол, который в 1920–1930 года носил название "Петровка" (Петровский район) по фамилии советского революционера Петровского. Рядом со станцией расположен крупнейший в Киеве книжный рынок.