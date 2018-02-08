Немецкий депутат выступил за возобновление международных авиарейсов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп, находящийся в составе немецкой делегации в Крыму, выступил за возобновление прямых международных авиарейсов на полуостров.
"Мы приехали в Крым через Москву, но мы хотели очень приехать сюда напрямую", — сказал Бекамп журналистам.
Он рассказал, что немецкая делегация побывала на строительстве нового терминала аэропорта "Симферополь".
"Мы очень надеемся, что в скором будущем прямые рейсы Симферополь-Германия будут функционировать, чтобы люди из Германии могли спокойно прилететь во время отпуска на отдых в Крым", — подчеркнул депутат.
Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и стала там третьей политической силой.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>