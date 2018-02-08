Во Франции рассказали о создании "цифровой полиции"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в интервью изданию Point рассказал о программе по созданию в стране "цифровой полиции", в рамках которой сотрудники французской полиции и жандармерии получат специальные планшеты и смартфоны с мгновенным доступом к базе данных правоохранительных органов.
По словам Коллона, МВД Франции совершает "настоящую революцию".
"Мы собираемся к 2020 году выдать планшеты и смартфоны Neo 60 тысячам жандармов и 50 тысячам полицейских. На этих устройствах мы устанавливаем новые приложения с прямым доступом к картотеке", — рассказал Коллон.
Министр пояснил, что приложения позволят сократить время сбора информации о личности. "Полицейские и жандармы смогут, например, в случае проверки личности напрямую узнать, фигурировал ли этот человек в картотеке правонарушений, ведь раньше им приходилось много времени тратить на телефонные звонки и проверки досье", — добавил он.
Кроме того, глава французского МВД рассказал о другом нововведении — "цифровой бригаде", которая позволит французам получить онлайн-доступ к услугам комиссариатов.
"Цифровая бригада будет доступна через аккаунты Twitter и Facebook, а с весны — напрямую с сайта жандармерии. Официально я запущу этот проект в конце февраля", — заключил министр.