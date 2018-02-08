МИД потребовал прекратить издевательства над Левашовым в США

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. МИД РФ потребовал прекратить издевательства над российским гражданином Петром Лешовым, который содержится в американской тюрьме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в минувшую пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве. Сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).

Захарова отметила, что МИД РФ внимательно следит за ситуацией вокруг Левашова.

"Генеральное консульство России в Нью-Йорке поддерживает связь с его адвокатом. 6 февраля добились встречи с самим арестованным. Российский гражданин жаловался на условия содержания: в камере нет света, нет элементарных средств личной гигиены, нет постельных принадлежностей, элементарной подушки, постоянный шум за пределами камеры. Тот шум, который действительно сказывается на физическом состоянии. Не разрешаются прогулки, не предоставляются медикаменты. Мы расцениваем такое положение, как попытку оказать давление на российского гражданина, чтобы сделать его более сговорчивым перед лицом американского следствия", — сказала официальный представитель МИД РФ.

"Уже потребовали от тюремной администрации прекратить издевательства и создать условия. Будем добиваться, чтобы права нашего соотечественника обеспечивались в полном объеме", — подчеркнула она.